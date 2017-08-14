الحوثيون يُفرجون عن شقيق توكل كرمان

أفرجت جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اليوم الإثنين، عن محمد كرمان، شقيق الناشطة اليمنية توكل كرمان، بعد 37 يومًا على اختطافه في العاصمة صنعاء.

وقال خالد كرمان، شقيق المفرج عنه، عبر حسابه في”فيسبوك”:”خرج أخي محمد ورفيقاه عمر ياسين وعبد الرحمن كحلا، بعد 37 يومًا من الاختفاء القسري”.

وأكدت الناشطة السياسية توكل كرمان نبأ إطلاق سراح شقيقها محمد، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، اتهمت أسرة كرمان، في بيان لها، قوات أمنية تابعة لـ”الحوثيين” و”قوات صالح” باختطاف نجلها محمد واثنين من أصدقائه، بمنطقة “عصر” في العاصمة صنعاء، ووضعهم في سجن الأمن القومي (المخابرات).

وتتهم الحكومة اليمنية تحالف “الحوثي-صالح” بـاختطاف أكثر من 3 آلاف مواطن يمني، في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخفائهم في سجون سرية وتعريض حياتهم للخطر. وينتظر ذوو المخفيين والمختطفين فترات طويلة قبل نشر خبر اختفاء أقاربهم، على أمل خروجهم بوساطات اجتماعية، دون تصعيد إعلامي.