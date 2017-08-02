مقتل 7 جنود في هجوم انتحاري بشبوة اليمنية

المصدر: د ب ا

قتل 7 جنود من قوات النخبة الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأصيب آخرون، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وذكرت مصادر أمنية، مساء الأربعاء، أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت تجمعًا لجنود قوات النخبة في نقطة أمنية بمنطقة “رضوم”، ما أسفر عن مقتل 7 جنود وإصابة آخرين.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.

يذكر أن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة نفذت مؤخرًا عدة هجمات استهدفت مسؤولين أمنيين وقوات تابعة للجيش الوطني في عدة مناطق بمحافظة شبوة.

وتسيطر القوات الموالية لهادي على معظم محافظة شبوة، في الوقت الذي ما زال الحوثيون يسيطرون على عدة مناطق تدور فيها معارك متكررة.