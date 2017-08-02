قبيلة تسيطر على منفذ حدودي بين اليمن وسلطنة عُمان

تمكنت قبيلة يمنية من إحكام سيطرتها على منفذ حدودي يربط بين اليمن وسلطنة عُمان يوم الثلاثاء، بعد أن أجبرت على ما يبدو قوات عسكرية كانت تحرسه، على الانسحاب.

وقالت مصادر لصحيفة عدن الغد اليمنية، إن قبيلة زعبنوت سيطرت على منفذ شحن الدولي بقوة السلاح ولم يعد للدولة وجود في المنفذ.

وأضافت أن سيطرة القبيلة جاء نتيجة خلاف بينها وبين قبيلة رعفيت منذ 6 شهور على مفرق مهم مع خطوط تمر منها بضائع من عُمان إلي اليمن، وتمت إحالة هذا الخلاف إلي قبيلة محايدة أخرى، حيث وافقت جميع الأطراف على أن يكون التحكيم بحضور السلطة المحلية والمحافظ يوم الاثنين الماضي.

وأكدت المصادر أن رفض المحافظ والسلطة المحلية الحضور، أفشل الاتفاق، فقامت قبيلة زعبنوت بالسيطرة على المنفذ.

وأردفت :”ترفض القبيلة إخلاء المنفذ إلا بوساطة لجنة من التحالف العربي للاستجابة لمذكرتين رفعتهما القبيلتان إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، ومحافظ ظفار”.