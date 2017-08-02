مقتل ضابط بارز من ميليشيات الحوثي في الضالع

لقي ضابط يمني من جماعة الحوثي مصرعه، اليوم الأربعاء، في مديرية “دمت” التابعة لمحافظة “الضالع” وسط اليمن، في قصف مدفعي شنته قوات “اللواء 83 – مدفعية” بالجيش اليمني التي ترابط في منطقة “مريس” على جبل “التهامي” الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، بحسب ما أفاد به مصدر عسكري.

وأضاف المصدر في بيان “أسفر القصف عن مقتل قناص يدعى خالد عبدالله حسين الهزمي، وهو ضابط في القوات الخاصة التابعة للميليشيات الانقلابية، وأحد مرافقيه ويدعى عبدالله يحيى السراجي، بالإضافة إلى إتلاف معداتهما العسكرية”.

وتابع: “جاء استهداف قناص الميليشيات الانقلابية وصديقه المتمركزين في جبل التهامي، بعد رصد دقيق من قبل أفراد الجيش في اللواء 83 مدفعية”.

وشهدت الجبهة الغربية في محافظة تعز وسط اليمن، اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة ومعارك ضارية، بين قوات الشرعية من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى.

وقالت مصادر ميدانية إن المعارك نشبت بين الطرفين، عقب غارات جوية عنيفة شنتها مقاتلات قوات التحالف العربي، أمس الثلاثاء، استهدفت من خلالها مواقع متفرقة تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية غربي تعز.

يُشار إلى أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وسّعت نطاق العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية غرب تعز، خصوصاً عقب سيطرتهم الكاملة على “معسكر خالد” أحد أهم المواقع الاستراتيجية.

وبحسب المصادر الميدانية، فإن قوات الشرعية، وبمساندة جوية من مقاتلات التحالف العربي، تسعى إلى تحرير كافة مناطق الجبهة الغربية من الحوثيين بهدف تأمين المعسكر، ومدينة “المخا” ومينائها.