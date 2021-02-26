اليمن.. 60 قتيلا على الأقل في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين بمأرب

قتل 60 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين، يوم الجمعة، في معارك اندلعت بمحافظة مأرب شمال اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر حكومية.

وأفاد مصدر حكومي يمني لوكالة الأنباء الفرنسية ”بمقتل 27 من القوات الحكومية بالإضافة إلى 34 من الحوثيين، خلال اشتباكات في عدة جبهات في محافظة مأرب“، الجمعة.

وأوضح المصدر أن المعارك ”هي الأعنف“ منذ بدء هجوم ميليشيات الحوثيين على المحافظة هذا الشهر.

وأكد المسؤول أن الحوثيين ”تسللوا إلى تلال غرب سد مأرب، وشهدت المنطقة أعنف المعارك“.

وقال مصدر عسكري آخر: إن القوات الموالية للحكومة ”تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب“، بينما أشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة أبلح جنوب مأرب ”استمرت لأكثر من ثماني ساعات، وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين“.

وأوضح المصدر ”عدم وجود حصيلة محددة“.

وكان الحوثيون شنوا، مساء الخميس، هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش اليمني، في الأطراف الجنوبية من المحافظة.

جاء ذلك في محاولة من قبل تلك الميليشيات لتعويض خسارتها عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها في الأطراف الشمالية والغربية من المحافظة خلال الساعات الماضية.

ومنذ عام ونيّف، يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي تعد آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن.

وبعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير هجومهم على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.