مرشح بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي ينتقد قرار ترامب بشأن الحوثيين

اعتبر جايك سوليفان، مرشّح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، السبت أنّ قرار إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تصنيف مليشيات الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة لشعب اليمن، على حد تعبيره.

وكتب سوليفان على تويتر ”القادة الحوثيون يجب أن يُحاسَبوا، لكنّ تصنيف الجماعة بكاملها (على أنّها إرهابيّة) لن يؤدّي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني ويمنع الجهود الدبلوماسية الأساسية لإنهاء الحرب“.

وتدخل العقوبات المترتّبة على هذا التصنيف حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، أي قبل يوم من تنصيب بايدن الذي يقول مقربون منه إنّ هناك نية لإعادة إطلاق الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن.