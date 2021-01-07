سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن اليمنية

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، يوم الخميس، عن سكان محليين، أنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة.

وأوضح السكان أن الانفجار سُمع قرب سجن مركزي في المدينة الساحلية.

ونقلت صحيفة ”عدن الغد“ اليمنية، أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة، تم إلصاقها على جدار أرضية قيد البناء بجوار ثانوية النعمان بالقرب من سوق الخضار.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار تسبب بتدمير جدار مشيد في محيط المكان، فيما نقلت عن شاهد عيان أن شظايا تطايرت في المكان، وألحقت أضرارا بالغة بعدد من السيارات.

وقال مصدر أمني للصحيفة: إن الانفجار تسبب باندلاع حريق محدود، مضيفا أن قوة أمنية انتشرت في المكان، فيما باشرت السلطات التحقيق في الواقعة.

ونشر ناشطون يمنيون على تويتر صورا ومقطع فيديو، قالوا إنها تعود للانفجار الذي وقع في مديرية المنصورة.

*متابعــات* الأنفجار الدي هز مدينة المنصورة بالعاصمة عدن قبل قليل pic.twitter.com/b1PLh7JsjF — الإعلامي أبوبكرالمصوري (@zj9XpP9QRc1zWrX) January 7, 2021

المكان الذي رميت في العبوة الناسفة في مديرية المنصوره بالعاصمة #عدن كما توضح الصوره #ماجدالشعيبي pic.twitter.com/VG4vrfsPl7 — Maged alshaibi (@magedalshaibi) January 7, 2021

معلومات أولية عن إنفجار عنيف هز مديرية المنصورة شمال غرب عدن قبل قليل

عبوة ناسفة انفجرت بجانب سور سوق الخضار والفواكة المركزي بمديرية المنصورة احدتث دويا عنيفا

وضعت بداخل مقلب قمامة في الفتحة المؤدية الى معسكر الحزام الامني بالمديرية ، دون وقوع ضحايا او خسائر pic.twitter.com/XdIyNeEr0r — علي عبدالله بن مثنى (@Y0hZhnzJBbaNB63) January 7, 2021

ولم يصدر بيان رسمي أو تعليق من الحكومة حتى الآن.