8 يناير

سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن اليمنية

سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن ال...

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الخميس، عن سكان محليين، أنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة. وأوضح السكان أن الانفجار سُمع قرب سجن

المصدر: إرم نيوز

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نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء، يوم الخميس، عن سكان محليين، أنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة.

وأوضح السكان أن الانفجار سُمع قرب سجن مركزي في المدينة الساحلية.

ونقلت صحيفة ”عدن الغد“ اليمنية، أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة، تم إلصاقها على جدار أرضية قيد البناء بجوار ثانوية النعمان بالقرب من سوق الخضار.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار تسبب بتدمير جدار مشيد في محيط المكان، فيما نقلت عن شاهد عيان أن شظايا تطايرت في المكان، وألحقت أضرارا بالغة بعدد من السيارات.

وقال مصدر أمني للصحيفة: إن الانفجار تسبب باندلاع حريق محدود، مضيفا أن قوة أمنية انتشرت في المكان، فيما باشرت السلطات التحقيق في الواقعة.

ونشر ناشطون يمنيون على تويتر صورا ومقطع فيديو، قالوا إنها تعود للانفجار الذي وقع في مديرية المنصورة.

ولم يصدر بيان رسمي أو تعليق من الحكومة حتى الآن.