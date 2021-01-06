إصابة قائد أمني في عدن إثر انفجار عبوة ناسفة

أصيب العقيد محمد قائد عقيبة مدير شرطة الدرين التابعة لمديرية المنصورة شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر انفجار عبوة ناسفة تم زرعها أسفل سيارته.

وقالت شرطة عدن في بيان لها، إنه مساء الأربعاء، تم استهداف ”العقيد محمد قائد عقيبة مدير شرطة الدرين بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون خارجون عن النظام والقانون أسفل سيارته، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

وبحسب البيان، فقد ”وجه مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، الأجهزة الأمنية في عدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقبض على الجناة في أسرع وقت وتقديمهم إلى العدالة“.

وأكد الشعيبي أن ”الأجهزة الأمنية في عدن لن تتهاون على الإطلاق مع من تسول لهم أنفسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة لتحقيق أهداف بائسة تسعى من ورائها إلى إظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة ووضع العقبات والعراقيل أمام الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض“.

وأضاف أن ”كل هذه المؤامرات فشلت سابقا وستفشل الآن ولن تحقق أهدافها بتعاون أبناء هذه المدينة الباسلة مع رجال الأمن الذين ألحقوا الهزائم بالجماعات الإرهابية في عز قوتها“.

ودعا مدير أمن عدن المواطنين إلى ”التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للعناصر التخريبية“، على حد وصفه.