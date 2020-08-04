السيول تقتل 17 شخصا في اليمن.. وعاصفة مطرية تتجه صوب عدن (صور وفيديو)

شهدت عدة محافظات يمنية الإثنين، هطول أمطار غزيرة ما أدى لتشكل سيول جارفة، تسببت بانهيار بعض السدود وعدد من المنازل ووفاة أكثر من 17 شخصا في مأرب.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، صوراً ومقاطع فيديو، أظهرت حجم الكارثة الناجمة جراء تلك السيول، والأضرار التي خلفتها.

ومن بين تلك الصور التي لاقت رواجاً واسعاً، غرق مركبة تقل عروسين في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، فيما أظهر مقطع آخر، السيول وهي تجرف سيارة أخرى، وذلك في وادي بيحان بمحافظة شبوة.

وتسببت السيول في انهار سد الرونة، الواقع بين منطقتي حبابة وثلا بمحافظة عمران شمال صنعاء، ووفقا لأهالي تلك المنطقة، فإن السيول تتدفق بقوة باتجاه المناطق والمدن المجاورة.

كم أدت الأمطار إلى فيضان سدّ مأرب التاريخي شمال شرق البلاد، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له في مدينة مأرب، مما أدّى إلى سقوط ضحايا.

وبحسب إحصائية أوردها المسؤول الإعلامي بمكتب الصحة في مأرب زياد محمد الراعي، عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“: ”فقد وصلت إلى مستشفيات المدينة 21 حالة، منها وفاة 17 شخصاً، بينهم 8 أطفال.

جانب من #فيضان_سد_مأرب في روضة جهم بمأرب و محاصرة كثير من العوائل pic.twitter.com/Dq4V2ZDYUp — علي طعيمان (@ALITOAIMAN) August 3, 2020

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، من خلال اتصال هاتفي، أجراه مساء الاثنين، مع محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة، بسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمخاطر المحتملة جراء استمرار تدفق السيول الخارجة من سد مأرب، وتكثيف الجهود لإغاثة المتضررين.

و حذّر متخصصون في مجال الطقس والمناخ، من احتمالية هطول الأمطار بغزارة، بدءا من فجر الثلاثاء، على العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، ما ينذر بكارثة، مشددين على الجميع أخذ الحيطة والحذر.

كما أظهرت النماذج العددية المتخصصة في الطقس، تحرك سحب رعدية كثيفة صوب عدن، قادمة من محافظة أبين المحاذية لها من الشرق.