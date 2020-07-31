اليمن.. مقتل جنديين وإصابة آخرين في عملية أمنية بعدن

قتل جنديان، وأصيب أربعة آخرون، بينهم مدنيان، اليوم الجمعة، في عملية مداهمة، نفذتها قوات أمنية، تستهدف أحد أوكار عناصر تنظيم القاعدة، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، لـ“إرم نيوز“، إن وحدات من قوات ”لواء العاصفة“ الأمنية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، داهمت وكرًا لعناصر تنظيم القاعدة، بمديرية دار سعد، شمالي عدن، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين القوة الأمنية ومسلحي القاعدة.

وذكرت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مقتل جنديين من أفراد ”لواء العاصفة“، وإصابة اثنين آخرين، فيما أصيب مدنيان بجروح أثناء عملية الاشتباك، في حين لم تُعرف بعد خسائر المسلحين.

ووفقًا للمصادر، فإن القوة الأمنية انسحبت من الموقع، بعد اشتداد المواجهة وخسائرها الجانبية التي طالت المواطنين القريبين من المنزل المستهدف.

وأكد ”لواء العاصفة“، في بيان نعى فيه الجنديين، استمراره في ”مكافحة الإرهاب والتطرف، وإن هذه الخلايا الإرهابية سوف يتم اجتثاثها من أرض الجنوب“.