الرئيس اليمني يكلف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، صباح اليوم، قرارا جمهوريا يقضي بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقضى القرار الجمهوري أيضا أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي قرار جمهوري لاحق، قرر هادي، تعيين احمد سالم ربيع علي عضوا في مجلس الشورى.
وياتي ذلك في إطار تطبيق بنود الآلية التي قدمتها الحكومة السعودية للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، لتسريع تطبيق اتفاق الرياض.
وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.
وبالفعل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر اليوم الأربعاء عن تخليه عن إعلان الإدراة الذاتية، وفي المقابل، أصدر الرئيس اليمني مجموعة قرارات تضمنت تعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن، و العميد محمد أحمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن وترقيته لرتبة لواء، إضافة إلى تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة.