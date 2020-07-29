الرئيس اليمني يكلف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة

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أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، صباح اليوم، قرارا جمهوريا يقضي بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة. وقضى القرار الجمهوري أيضا أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة