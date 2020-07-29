هادي يعين لملس محافظا لعدن والحامدي مديرا للشرطة

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، صباح الأربعاء، قرارين جمهوريين، يقضيان بتعيين أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن، وتعيين العميد/ محمد أحمد الحامدي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.

ومحافظ عدن الجديد لملس، يشغل منصب أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي، وعضو الهيئة الرئاسية العليا.

ويأتي القراران الجمهوريان، في إطار تطبيق بنود الآلية التي قدمتها الحكومة السعودية للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد بادر بإعلان إنهاء ”الإدارة الذاتية“ للبدء في خطوات تسريع اتفاق الرياض.