اليمن.. مقتل مسؤول في قوات الحزام الأمني برصاص مسلحين

قتل قائد قوات الطوارئ في الحزام الأمني بمنطقة "المفلحي" بمديرية يافع جنوبي اليمن، الأربعاء وأصيب اثنان من مرافقيه برصاص مسلحين.

وذكرت مصادر محلية أن "قائد قوات الطوارئ بالحزام الأمني النقيب عارف مطري سعيد وعدد من رفاقه كانوا في مهمة استعادة أسلحة وذخائر تم نهبها منذ أيام من قبل عصابة مسلحة في المحافظة".

وأضافت المصادر أن "العصابة المسلحة واجهت المطري وجنوده في منطقة عثارة بالمفلحي وأطلقت الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتل المطري وإصابة جنديين آخرين".

وتابعت أن "هذه العصابة نهبت قبل أيام أسلحة وذخائر قدمها التحالف العربي لمقاومة آل حميقان بمحافظة البيضاء، أثناء مرورها بمنطقة حبيل جبر بردفان".

وفي وقت لاحق الأربعاء، تمكنت قوات الحزام الأمني من القبض على عدد من هؤلاء المسلحين، فيما لازال البحث جار عن الباقين".