محمد بن سلمان: السعودية حريصة على كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص بلده على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره.

وشدد الأمير محمد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، على أن المملكة "ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه عبر غوتيرش عن "امتنانه العميق لإعلان السعودية تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار".

كما شكر المملكة على "ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأسبوع الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "القرار جاء دعما لقرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانبين الإنساني والاقتصادي".