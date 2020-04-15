اليمن.. لجنة التهدئة تتفق مع الانتقالي الجنوبي على لقاء مشترك داخل مقر التحالف في عدن

اجتمع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اللواء أحمد سعيد بن بريك، اليوم الأربعاء، بأعضاء لجنة التهدئة المكونة من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وقائد محور العند العميد ثابت جواس، لاستعراض نتائج اللقاءات التي تمت خلال اليومين الماضيين مع الطرف الحكومي في مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين.

وأكد أعضاء لجنة التهدئة أن القوات التابعة للشرعية في شقرة "أبدت حسن النية، والالتزام بالتهدئة، ووقف التصعيد والتحشيد والاستفزازات"، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بفتح قنوات تواصل بين الجانبين، وتهيئة المناخ للبدء بتنفيذ بنود ومحددات اتفاق الرياض.

وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك في مقر قيادة التحالف العربي في عدن خلال اليومين القادمين.

ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل لجان رباعية من الجانبين بحضور لجنة التهدئة بهدف خفض التصعيد وإنهاء التوتر ووقف الصدام، على أن يتم بعدها البدء بتنفيذ اتفاق الرياض عبر اللجان التي شكلت في السابق.

وأقر الاجتماع تشكيل هيئتين من قبل المنطقة العسكرية الرابعة ولجنة التهدئة بهدف مراقبة خطوط التماس، ورصد أي خروقات.

وأكد اللواء بن بريك في ختام اللقاء التزام المجلس الانتقالي بالتهدئة، ووقف إطلاق النار، مرحبًا بجميع الجنوبيين من قوى وكيانات وأفراد بمن فيهم "جنوبيو الشرعية" لمصلحة القضية الجنوبية.

وكانت لقاءات مشتركة عقدت في مدينة شقرة، الثلاثاء، بين لجنة التهدئة والجانب الحكومي بإشراف قيادة التحالف، في إطار التوصل إلى تهدئة الجبهة الداخلية.

في غضون ذلك ذكرت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية من شبوة صوب أبين، بينما تتحدث وسائل إعلام يمنية أن تلك التعزيزات تعرضت لكمائن واستهداف في المحفد في أبين وعدد من مناطق شبوة قبل وصولها إلى مدينة شقرة.