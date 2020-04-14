اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يتوعد بالرد على خروقات الحوثيين للهدنة

توعد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم الثلاثاء، بالرد على خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة، أحادية الجانب، التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وارتكبت ميليشيات الحوثي مئات الاعتداءات على مدنيين ومواقع عسكرية في مختلف جبهات القتال، منذ بدء وقف إطلاق النار الخميس الماضي، وفق المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي.

وغرد "بن بريك" على "تويتر" اليوم: "المجلس الانتقالي الجنوبي بكل قواته الجنوبية الباسلة في كل جبهات الصمود يمتلك حق الرد الكامل على كل خروقات الحوثيين للهدنة التي أعلنها التحالف"

كان ردنا في الضالع قاسيا وهكذا سيكون رد الأبطال في كل جبهاتنا.

ومن يظن أن حلم الجنوبيين ضعف وأن صبرهم على التجاوزات خوَر فهو أغبى من حمار أهله.

وفي شقرة وشبوة يريدون منا أن نقتتل فيها فيكون القتال جنوبي جنوبي والمستفيد الحوثي والإخونج، ندرك المخطط ولن ننقاد وسنحافظ على كل جنوبي — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 14, 2020

وشدد على أن المجلس الانتقالي "رحب بالهدنة وأعلن تأييده لدعوة الأمم المتحدة ومبعوثها لتوحيد الجهود لمكافحة كورونا، ولكننا أمام ميليشيات لا تحترم المواثيق والعهود".

وتابع: "في شقرة وشبوة يريدون منا أن نقتتل فيها فيكون القتال جنوبي جنوبي والمستفيد الحوثي والإخونج، ندرك المخطط ولن ننقاد وسنحافظ على كل جنوبي".

وأعلن التحالف العربي، الأسبوع الماضي، عن مبادرة من جانب واحد، لوقف إطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين، تلبية لدعوة أممية متكررة لوقف القتال؛ لمواجهة فيروس كورونا.