واشنطن تعرض 15 مليون دولار مقابل معلومات عن الحرس الثوري الإيراني باليمن

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن ”شبكات الحرس الثوري الإيراني“ في اليمن.

وأفادت السفارة الأمريكية باليمن، في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، أن برنامج ”مكافآت من أجل العدالة“ الحكومي يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون، دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لتنظيم الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

والنظام الإيراني متهم بتقديم دعم عسكري ومالي لميلشيات الحوثي التي تسيطر على صنعاء.

وسبق أن عرضت الإدارة الأميركية، مكافأة مماثلة بقيمة 15 مليون دولار، لقاء معلومات عن المسؤول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن، ويدعى عبد الرضا شهلات، والذي تورط في محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة.