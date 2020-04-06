الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تقترب من 10 آلاف

سجلت الولايات المتحدة 1151 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 9 آلاف و654.

وتشهد الولايات المتحدة التي تتصدر دول العالم من حيث الإصابات، زيادة يومية في عدد المصابين والوفيات.

ووفق أحدث الأرقام التي أحصتها جامعة جونز هوبكنز، ”بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد، 337 ألفا و971، بعد تسجيل 25 ألفا و722، في غضون 24 ساعة الأخيرة“.

أما بالنسبة للوفيات، فجرى تسجيل 1151 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و654.

ومازالت ولاية نيويورك تتصدر الولايات الأمريكية في عدد المصابين، بـ 123 ألفا و160، تلتها نيوجيرسي بـ37 ألفا و505 وميشيغان بـ 15 ألفا و718 إصابة.

وفيما يخص الوفيات سجلت نيويورك 4 آلاف و159، وفي نيوجيرسي 917، وفي ميشيغان 617.

وعلى صعيد الإصابات عالميا، تحل إسبانيا ثانية بعد الولايات المتحدة بـ135 ألفا و32 إصابة، وإيطاليا ثالثة بـ 128 ألفا و948.

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و290 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 272 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.