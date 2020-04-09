”الانتقالي الجنوبي“ يعلن موقفه من مبادرة التحالف وقف إطلاق النار باليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين.

وقال المجلس في بيان نشره على موقع الرسمي: ”تعرب الإدارة العامة للشؤون الخارجية عن ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي ومباركته إعلان التحالف العربي وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس“.

واعتبر المجلس أن قرار وقف إطلاق النار، ”فرصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبث حياة جديدة في العملية السياسية“.

وشدد البيان على ”ضرورة وجود آلية واضحة تضمن نجاح وقف إطلاق النار“، مؤكدا ”استعداد المجلس لمناقشة الآلية المناسبة لوقف إطلاق النار في الجبهات التي تدافع فيها القوات الجنوبية والمقاومة الجنوبية المساندة“.

وأضاف أنه ”لقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى التقدم نحو حل مستدام. وإزاء ذلك، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لجميع الأطراف المتحاربة، بالالتزام بوقف فوري لإطلاق النار“.

وتابع: ”وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس على جهوزيته للمشاركة البناءة في وضع الإجراءات المشتركة التي من شأنها تسهيل وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة“.

وأعلن التحالف العربي، الأربعاء، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، بدأ صباح الخميس، لمواجهة مخاطر انتشار كورونا.