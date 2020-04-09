بريطانيا تعلن دعمها لمبادرة التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الخميس، إن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار في اليمن والذي بدأ تنفيذه ظهر الخميس وسط تفشي فيروس كورونا.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش يوم الخميس ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

وقال راب: ”هذه خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون… أدعو حكومة اليمن والحوثيين لوقف كافة الأعمال القتالية فورا والمشاركة بشكل بناء في هذه المقترحات“.

وكشف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الخميس، عن مبادرة شاملة لوقف الحرب، يتم مناقشتها مع طرفي النزاع في البلاد، بهدف تعزيز جهود مواجهة فيروس كورونا.

وقال غريفيث في بيان: ”إثر نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن، وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل المبعوث الخاص في آخر شهر مارس لكل من الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن“.

وأضاف: ”جاءت المبادرة بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة“، مشيرا أنها تضمنت مقترحًا لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعًا للمساءلة.