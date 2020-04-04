مقتل عشرات الحوثيين بمعارك في مأرب وصعدة‎

قتل العشرات من مسلحي الحوثي اليوم السبت، إثر مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني، المدعومة من التحالف العربي، في محافظتي، مأرب وصعدة، شمال اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، على ”تويتر“، إن قوات الجيش نفذت عملية استدراج لمليشيات الحوثيين، في جبهة ”صرواح“، غرب محافظة مأرب، نشبت على إثرها مواجهات عنيفة، وأسفرت لاحقا عن مقتل نحو 25 عنصرا من مليشيات الحوثيين، وأصيب آخرون بجروح.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثي لاذوا بالفرار إلى مواقعهم السابقة، بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأكد الموقع الرسمي للجيش، أن مدفعية قواته قصفت مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهتي ”صرواح“ و“هيلان“، ما كبد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وشدد على أن طائرات التحالف العربي، استهدفت مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية في ”صرواح“، بالتزامن مع القصف المدفعي لقوات الجيش اليمني.

وفي محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين، أقصى شمال البلاد، أحرزت قوات الجيش تقدما ميدانيا، من خلال تحرير عدد من المواقع التي كانت في قبضة المليشيات، في مديرية باقم شمالي صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، عن قائد أركان حرب اللواء الخامس، العقيد سليمان النويهي، قوله، إن قوات الجيش المسنودة بطائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، ”شنت عملية هجوم نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية تمكنت من خلاله تحرير منطقة المزارع المحيطة بمركز مديرية باقم“.

وذكر النويهي، أن الهجوم أسفر عن ”مقتل وإصابة العشرات من المليشيات، واغتنام الجيش الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة“.