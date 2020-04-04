تحت أنظار حزب ”الإصلاح“ .. 7 اعتداءات على قضاة تعز اليمنية في أسبوع

قالت شبكة نقابية في اليمن، إنها رصدت 7 اعتداءات طالت قضاة، خلال أسبوع واحد، في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح اليمني.

وأكدت شبكة ”محامون ضد الفساد“ غير الحكومية، في بيان صحفي، حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، أن عددا من الاعتداءات تعرض لها قضاة في مدينة تعز، خلال الأسبوع الأول من عملهم، بعد انقضاء العطلة القضائية.

وقالت الشبكة، إن تلك الاعتداءات تنوعت بين التهديد بالقتل والخطف ومحاولة اغتيال، والاعتداء بالرصاص في إحدى النقاط الأمنية، طالت مجموعة من القضاة، بينهم القاضي صلاح بجاش رئيس محكمة المخاء، الذي تعرض في 1 نيسان/ أبريل، لمحاولة اغتيال أصيب خلالها أحد مرافقيه، إضافة إلى إصابة رئيس قلم التوثيق في المحكمة إصابة خطرة.

ولفت المحامي والناشط الحقوقي طارق الشرعبي، أمين عام الشبكة، إلى وجود مخطط وصفه بـ“القذر“، من قبل ”أعداء النظام والقانون“؛ من أجل تهيئة الجو المناسب لممارسة أعمالهم الإجرامية، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تهدف إلى ”انتهاك حقوق العامة بالاعتداء والسطو والنهب للممتلكات العامة“.