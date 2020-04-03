كشف الحالة الصحية لرجل الأعمال اليمني عبدالواسع أنعم بعد إصابته بكورونا

كشفت مصادر يمنية، السبت، تطورات الحالة الصحية لرجال الأعمال اليمني عبدالواسع أنعم الذي أصيب بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن وضعة مستقر نافية أنباء وفاته التي تداولته مواقع يمنية أمس الجمعة.

ويخضع رجل الأعمال اليمني عبدالواسع هائل سعيد أنعم- في العقد السادس من العمر- للعزل الصحي مع عدد من أفراد أسرته في أحد مستشفيات اسطنبول، بعد تأكد إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت المصادر، أن أنعم أشتبه بإصابته بالفيروس لدى تواجده في إحدى المدن التركية لمتابعة سير الأعمال المالية لمجموعته التجارية قبل نحو أسبوعين، قبل أن تظهر عليه أعراض المرض بشكل كبير مع عدد من أفراد عائلته، ليتم إخضاعه مع أسرته للعزل الصحي في أحد المستشفيات التركية.

ويعد عبد الواسع هائل، المسؤول الأول لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية والصناعية- أكبر مجموعة تجارية في اليمن-.

ولدى مجموعته عدة فروع في عدة بلدان عربية وأجنبية في مقدمتها مصر والإمارات وتركيا والسعودية ولندن وسويسرا والصين واليابان.