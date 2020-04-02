”الصحة العالمية“ تزود اليمن بمساعدات طبية لمواجهة كورونا

سلمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، وزارة الصحة اليمنية 81 سيارة إسعاف، و 6 عيادات متنقلة لمواجهة فيروس كورونا.

وجرت عملية التسليم في مستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة خور مكسر (جنوب) بحضور عدد من ممثلي المنظمة الدولية، ووزارة الصحة اليمنية، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي سعودي)، بحسب المتحدث باسم لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، علي الوليدي.

وقال الوليدي، الذي يعمل أيضًا وكيلًا لوزارة الصحة اليمنية، إن وزارته ”تسلمت اليوم 81 سيارة أسعاف، و6 عيادات متنقلة مجهزة بمختلف اللوازم الطبية، لمجابهة فيروس كورونا“.

وأضاف:“سيتم توزيع السيارات والعيادات المتنقلة على مراكز الحجر الصحي في عدد من المحافظات اليمنية“.

وأشار إلى أن ذلك يأتي“في إطار المساعدات الأممية لمواجهة الوباء الذي يعصف بحياة معظم دول العالم“.

وأضاف أنه على هامش عملية التسليم، تم أيضًا توزيع 60 جهاز تنفس صناعي لجميع محافظات الجمهورية.

ولم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أية إصابة بالفيروس حتى الثلاثاء، في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يشهد تدهورًا حادًا في الخدمات الصحية، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.

ويعاني اليمن انهيارًا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وحتى ظهر، اليوم الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 950 ألفًا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفًا، فيما تعافى ما يزيد على 202 ألف، بحسب موقع ”Worldometer“.