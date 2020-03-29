اليمن.. إصابة 7 عمال إثر قصف حوثي على مجمع صناعي في الحديدة

أصيب 7 عمال بجراح متفاوتة، اليوم الأحد، إثر قصف لميليشيات الحوثيين، استهدف مجمعًا صناعيًا، شرق مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية بمدينة الحديدة، إن ميليشيات الحوثيين استهدفت مجمع ”إخوان ثابت“ الصناعي، بعدد من قذائف مدفعية ”الهاون“.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن القصف تسبب بإصابة 7 من عمال المجمع، بينهم إصابات بالغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى مديرية الدريهمي، جنوب غرب مركز المحافظة.

وذكر موقع ”ألوية العمالقة“، أن ميليشيات الحوثيين كثفت استهدافها للأحياء السكنية، بشارع صنعاء، شرق المدينة، منذ، مساء السبت، وحتى، صباح اليوم الأحد، ضمن خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار الموقع إلى أن القوات المشتركة اليمنية، ردت على مصادر النيران، موقعة ”إصابات مباشرة“ في مواقع ميليشيات الحوثيين.