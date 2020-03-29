الخارجية اليمنية تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على الرياض وجازان

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينتي الرياض وجازان في السعودية من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“: ”ندين بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان من قبل ميليشيات الحوثيين على مدينتي الرياض وجيزان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مساء السبت 28 آذار/مارس بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية للمملكة“.

وكان التحالف العربي قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء أمس السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين بالستيين ليل السبت أطلقتهما الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة، مستهدفة المدنيين، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بسبب سقوط بعض الشظايا على أحياء سكنية في المدينتين.