اليمن.. أنباء عن إلغاء هادي قرار إيقاف وزير النقل صالح الجبواني

تداولت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر توجيها قضى بموجبه بوقف قرار أصدره رئيس الوزراء معين عبد الملك وقضى بوقف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل.

ونقلت صحيفة عدن الغد المحلية عن ”مصدر في الرئاسة“ أن ”إشكالا وقع بين رئاسة الوزراء والوزير الجبواني وتم حله“.

وأوضحت، وفق المصدر، أن ”توجيهات الرئيس هادي تقضي بمواصلة الوزير الجبواني مهام عمله ورفع درجة التنسيق بين الوزراء لتفادي أي إشكالات قادمة“.

وأمس الجمعة، أصدر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك قرارا بإيقاف وزير النقل صالح الجبواني، وكلف نائب رئيس الوزراء القيام بمهام وزارة النقل إلى حين صدور قرار بتعيين وزير جديد.

ووفقا لوثيقة رسمية تداولتها وسائل إعلام محلية، فإن رئيس الحكومة كلف نائبه سالم الخنبشي القيام بمهام وزير النقل صالح الجبواني، الذي تم إيقافه ”بسبب إخلاله الجسيم بمهامه“.

ويوجد الجبواني منذ مدة في تركيا، وسبق له أن أبرم اتفاقيات معلنة وأخرى سرية مع أنقرة لإدارة الموانئ اليمنية، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية في حينه، وأعلنت أن اليمن بريء من تلك الاتفاقيات.