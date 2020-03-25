تركيا .. توقيف 410 أشخاص بتهمة نشر محتوى ”استفزازي“ عن ”كورونا“

أوقفت السلطات التركية 410 أشخاص لاتهامهم بـ“الاستفزاز“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتهم منشورات لا أساس لها حول فيروس كورونا المستجد، كما أعلن الأربعاء وزير الداخلية.

وقال الوزير سليمان صويلو خلال مقابلة مع قناة ”24 تي في“، ”في هذا اليوم، أجريت 410 توقيفات. والعملية القضائية متواصلة“.

ودعت الحكومة التركية منذ عدة أيام إلى عدم الاعتماد على المعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة الهلع حيال جائحة كوفيد 19.

وتسجل تركيا حتى الآن 1872 حالة إصابة إضافية بالفيروس بينها 44 وفاة، وفق أرقام رسمية نشرت مساء أمس الثلاثاء.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس المستجد، كفرض الحجر على المسنين وإغلاق المدارس.