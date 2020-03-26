اليمن.. ”المجلس الانتقالي“ يصدر قرارا بحظر التجول في محافظات الجنوب

أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم الخميس، قرارا بفرض حظر التجوال الجزئي في عموم محافظات الجنوب، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار الذي تلاه الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي، نزار هيثم، منع التواجد والتنقل بين الأحياء في مدنها وشوارعها وقراها والطرق العامة، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، مبينا أن العمل بالقرار سيستمر حتى تنتهي الظروف التي استوجبت إصداره، وفق الموقع الرسمي للمجلس.

وبحسب المصدر ذاته، استثنى القرار، المعنيين بمهام الطوارئ المتعلقة بالخدمة العامة للمواطنين والحالات الإنسانية، في حين ألزم القرار كافة الوحدات العسكرية والأمنية بتنفيذ أحكامه كل في نطاق اختصاصها، ومباشرة تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره هذا اليوم 26 مارس 2020م.

وأهابت قيادة المجلس الانتقالي بأبناء الجنوب كافة، التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في عموم محافظات، للالتزام بتنفيذ هذا القرار وفي هذا الظرف الحساس والهام والذي يستدعي التكاتف معا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في أرضنا الجنوبية الحبيبة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، متمنية من الله أن يجنب شعبنا وبلادنا ويلات هذا الوباء، للانطلاق معا نحو السلام والبناء والتنمية.