عيدروس الزبيدي يحذر من انهيار اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية

المصدر: ا ف ب

حذر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي من انهيار اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، مؤكدا تمسك الجنوبيين بالاتفاق الذي رعته السعودية، والذي يواجه تأخيرا في التطبيق.

وقال عيدروس الزبيدي في مقابلة مع وكالة فرانس برس من عدن، إن الاتفاق ”مهدد من قبل الإسلاميين (حزب الإصلاح اليمني) في حكومة عبد ربه منصور هادي والأزمة الاقتصادية“.

وأضاف الزبيدي: ”التأخير أو التعثر في تنفيذ خطوات اتفاق الرياض يأتي من قبل جزء معطل في الحكومة، وهم الإخوان المسلمون، أي حزب الإصلاح الموجودين تحت مظلة الحكومة الشرعية.. المخاطر عديدة، وأهمها تنامي عمل التنظيمات الارهابية خاصة من تعمل تحت غطاء الحكومة الشرعية من الإخوان المسلمين“.

وتابع: ”هذه التنظيمات الإسلامية ستهدد اتفاق الرياض، لأنها تنظيمات ستقوم بعمليات ارهابية، ومن المحتمل أن تؤدي إلى فشل هذا الاتفاق“.

وحذر الزبيدي أيضا من أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الجنوب، قد تشكل عاملا إضافيا لإفشال اتفاق الرياض.

وقال: ”العملة اليمنية تتعرض إلى انهيار كبير، ومن المحتمل خلال أشهر معدودة أن ننتقل إلى استخدام العملة السعودية أو الدولار في الجنوب، لأنها ستصبح لا قيمة لها نهائيا“.

وأضاف: ”قد يؤدي ذلك إلى تعثر اتفاق الرياض، والجانب الإنساني مهم جدا بالنسبة إلينا“، مشيرا الى أن الجنوب يواجه تحديات كبيرة.

وتابع الزبيدي: ”هناك نقص حاد من المخزون الغذائي، والمخازن فارغة في الجنوب ولا يوجد فيها احتياطي لعشرة أيام، إضافة إلى ذلك، يعاني أبناء الجنوب من تأخر الرواتب“.

ودعا الزبيدي السعودية والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات لليمن.

خطوة مهمة

وكرر زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، تمسك جانبه باتفاق الرياض قائلا: ”نحن متمسكون باتفاق الرياض، ونبذل جهدا كبيرا تحت قيادة المملكة العربية السعودية، لإنجاح هذا الاتفاق وإحلال السلام في المنطقة“.

وأوضح الزبيدي: ”اتفاق الرياض خطوة سياسية مهمة بالنسبة لنا. حصلنا على اعتراف إقليمي ودولي بالمجلس الانتقالي، وسنمارس مهامنا طبعا بكل أريحية تحت مظلة اتفاق الرياض، وبقيادة المملكة العربية السعودية كراع لهذا الاتفاق“.

وأضاف: ”نحن لا نطمح خلال هذه المرحلة للاستقلال. وإنما لشراكة تضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة في وفد المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة“، في إشارة إلى محادثات السلام اليمنية.

وأكمل المسؤول الجنوبي حديثه قائلا: ”نحن نطمح إلى استعادة دولتنا وحق تقرير مصيرنا بكافة الطرق الديمقراطية المكفولة لنا“.