الحوثيون يمنعون سفينة للأمم المتحدة من مغادرة الحديدة

منعت قوات حوثية، اليوم الثلاثاء، سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة، تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، من مغادرة ميناء الحديدة، بحسب قول الحكومة ومصدر مطلع.

وقالت وكالة أنباء سبأ الحكومية: إن قوات الحوثي منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح اليوم إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة؛ لإنزال ممثلي الحكومة الذين علقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

وتعقد الأمم المتحدة اجتماعات بين الحوثيين والحكومة الشرعية على متن السفينة منذ شهور.