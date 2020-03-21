 الحكومة اليمنية تعلق الصلاة في المساجد خشية ”كورونا‎“ – إرم نيوز‬‎

الحكومة اليمنية تعلق الصلاة في المساجد خشية ”كورونا‎“

الحكومة اليمنية تعلق الصلاة في المساجد خشية ”كورونا‎“

المصدر: عدن – إرم نيوز

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، منع صلاة الجمعة والجماعة داخل المساجد، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنها قررت أيضاً إيقاف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارجها، حفاظًا على المجتمع من تداعيات الفيروس.

ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد الجميع إلى اتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء، وتعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

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