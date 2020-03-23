الحوثيون يصادقون على إعدام أحد البهائيين

المصدر: أ ف ب

ذكرت ممثلة للجالية البهائية في جنيف، اليوم الإثنين، أن محكمة يديرها الحوثيون في اليمن صادقت على حكم الإعدام بحق أحد البهائيين؛ بسبب مذهبه، في تجاهل للنداءات العالمية.

وقالت ديان علاي، ممثلة الجالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن حامد بن حيدرة المسجون منذ عام 2013 لم يسمح له بحضور جلسة المحكمة، التي عقدت يوم أمس الأحد في العاصمة صنعاء، ورفضت استئنافه الحكم الصادر بحقه منذ أكثر من عام.

وأضافت في بيان أنها ”تشعر بالفزع التام من هذا الحكم المشين“، وحثت المحكمة على إلغائه.

وتابعت: ”في الوقت الذي يكافح المجتمع الدولي أزمة صحية عالمية، لا نفهم كيف أن السلطات في صنعاء أيدت حكم الإعدام على شخص بريء لمجرد معتقداته، بدلاً من التركيز على حماية السكان، بمن فيهم البهائيون“.

وعبرت الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من معاملة المتمردين الحوثيين للجالية البهائية الصغيرة في اليمن.

ويرتبط الحوثيون بإيران، التي يحظر نظامها الديني الشيعي العقيدة البهائية، رغم منح الحرية الدينية للأقليات الأخرى بمن فيهم المسيحيون واليهود.

وتأسست البهائية في القرن التاسع عشر على يد الإيراني بهاء الله، الذي يعتبره أتباعه نبياً، في تناقض حاد مع الإسلام، الذي يقول إن النبي محمد هو خاتم الأنبياء.

وحيدرة هو واحد من 6 بهائيين احتجزهم الحوثيون في اليمن وأمضى شهوراً في السجن، حيث تعرض للضرب والصدمات الكهربائية، بحسب البهائيين. وبدأت المحاكم الحوثية بمحاكمة أكثر من 20 بهائياً ودعت إلى حل مؤسسات البهائيين في اليمن.