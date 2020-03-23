”الصحة العالمية“ تشكر السعودية على دورها في محاربة كورونا باليمن

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وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، شكرها للمملكة العربية السعودية؛ لدورها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ونقلها إمدادات المنظمة الحيوية الخاصة بالفيروس جوا إلى اليمن. وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها في ”تويتر“، اليوم: ”شكر خاص لـ المملكة العربية السعودية التي نقلت إمدادات @WHO الحيوية الخاصة ب #COVID19 جوا إلى #اليمن”. وأضافت: ”تشمل الشحنة…