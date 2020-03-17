مصادر تنفي سيطرة الحوثيين على معسكر كوفل الإستراتيجي

تضاربت الأنباء، الثلاثاء، حول سقوط معسكر ”كوفل“ التابع للجيش اليمني في قبضة ميليشيات الحوثيين، بعد ورود أنباء عن سيطرة الحوثيين على المعسكر الإستراتيجي، بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، بعد معارك مع الجيش اليمني.

في المقابل، نفت مصادر عسكرية يمنية سقوط المعسكر، وقالت إن المواجهات لم تصل إليه حتى اللحظة، مبينة أن المعارك تدور في المناطق الغربية من صرواح، في حين يساند الطيران الحربي لقوات التحالف العربي، قوات الجيش اليمني في المنطقة.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”طائرات التحالف العربي، شنت خلال الساعات الماضية، نحو 20 غارة جوية على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثيين في مديرية صرواح، وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات“.

وأكدت مصادر أخرى أن ميليشيات الحوثيين استعادت السيطرة على بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، بعد معارك ضارية مع الجيش اليمني، منوهة إلى أن المعارك لم تقترب بعد من معسكر كوفل الإستراتيجي.

وتشهد مديرية صرواح معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين التي تستميت لتحقيق تقدم جديد على حساب الجيش الذي يسيطر عليه حزب الإصلاح في تلك المناطق.