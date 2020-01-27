التحالف العربي يطلق جسرا جويا لعلاج مرضى يمنيين في مصر والأردن

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أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جسرا جويا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ لنقل المرضى ممن حالتهم مستعصية للعلاج في مصر والأردن. وأكد الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14 مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر…