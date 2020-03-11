بعد تصعيد الحوثيين في الحديدة.. الدبيش يعلن فشل اتفاق السويد

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني وضاح الدبيش، إن اتفاق السويد فشل بعد تصعيد الحوثيين الأخير في مدينة الحديدة.

وأضاف خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“ أنه ستتم ”إعادة النظر في التعامل مع البعثة الأممية المشرفة على تنفيذ بنود اتفاق السويد في مدينة الحديدة، شمال غرب البلاد“.

وجاءت تصريحات الدبيش، عقب ساعات من إقدام ميليشيات الحوثيين، على استهداف إحدى نقاط الارتباط المشتركة في مدينة الحديدة، وقنص أحد الضباط بشكل مباشر، وانسحاب ممثليهم من كافة النقاط الخمس.

ولفت الدبيش، إلى أن ”إقدام الميليشيات الحوثية، على هذه الخطوة، هو إعلان صريح من قبلها على نهاية اتفاق السويد“.

وأشار الدبيش إلى أن“هناك اجتماعًا يجمع لجنة ضباط الارتباط التابعة للحكومة اليمنية، مع البعثة الأممية، ينعقد حاليًا في السفينة الأممية الرأسية قبالة البحر الأحمر، لبحث التطورات المستجدة“.

وتابع:“نحن هنا نعلن فشل اتفاق السويد، ويعني ذلك استئناف المعركة وإنهاء التابوت الأسود المتمثل باتفاق ستوكهولم، والبدء بالمعركة الحاسمة، وستعض الميليشيات أصابع اليدين لفوات هذه الفرصة وكل الفرص الأخرى“.

وبحسب الدبيش“رفضت البعثة الأممية، إبداء رأيها وإدانة هذا التصعيد، وظلت صامتة، بل بعض قراراتها أصبحت بيد ميليشيات الحوثيين“، لافتًا إلى أن ”الاجتماع الجاري معها سيكون له ما له، وعليه ما عليه، وذلك وفقًا لردة فعلها“.