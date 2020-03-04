اليمن.. مقتل 14 مسلحًا حوثيًا في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأربعاء، مقتل 14 مسلحًا حوثيًا، وإصابة 28 آخرين، في معارك مع القوات الحكومية بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي لـ ”ألوية العمالقة“ في بيان إن“القوات المشتركة كبدت عناصر الحوثيين خسائر فادحة، سقط خلالها أكثر من 14 شخصًا وإصابة 28 آخرين، نقلًا عن مصادر طبية من داخل مستشفيات الحديدة“.

والقوات المشتركة المنتشرة في الساحل الغربي، تتكون من ”ألوية العمالقة“ و“قوات حرس الجمهورية“ و“قوات أبناء تهامة“.

وتسيطر جماعة ”الحوثيين“ على مركز محافظة الحديدة الذي يحمل الاسم ذاته، إضافة إلى مينائها الإستراتيجي، فيما تسيطر القوات المشتركة على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.