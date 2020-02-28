اليمن.. تبادل أسرى بين القوات المشتركة والحوثيين في الحديدة

أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة (جبهة الساحل الغربي)، نجاح عملية تبادل أسرى بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي في ”كليو 16“ شرق مدينة الحديدة.

وقال المركز إن العملية التي جاءت ”بتنسيق بين مكتب الأسرى للقوات المشتركة بالساحل الغربي ومندوب أسرى ميليشيات الحوثي ونقطة الارتباط الثالثة في كليو 16 شرق مدينة الحديدة، أفضت إلى إفراج المليشيات الحوثية عن الأسير أحمد محمد حسن أحد أفراد اللواء التاسع عمالقة، مقابل إفراج القوات المشتركة عن الأسيرين الحوثيين: أحمد محمد زي، وأمين إبراهيم الوصابي“.

وفي السياق، أشار المركز الإعلامي إلى مقتل 4 من قناصي الميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقية، على يد القوات المشتركة، الخميس.

ونقل المركز عن مصادر عسكرية في القوات المشتركة تأكيدها مصرع 4 من قناصة المليشيات الحوثية، أثناء تمركزهم بين مزارع النخيل شرق منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية.

وأضافت المصادر أن استهداف القناصين الحوثيين تم خلال أقل من 24 ساعة من تمركزهم ومحاولاتهم استهداف القوات المشتركة.