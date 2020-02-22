اليمن.. ميليشيات الحوثي تخرق اتفاقا جديدا لوقف إطلاق النار في الحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، احدى نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق الانتشار، التي نص عليها اتفاق استوكهولم فيما يتعلق بالبنود الخاصة بمدينة الحديدة شمال غرب اليمن.

وجددت قوات الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، الثلاثاء الماضي، من خلال اجتماع مشترك بإشراف مباشر من قبل نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الألمانية دانييلا روسلاك، الاتفاق على وقف إطلاق النار، وفقا لما اتفق عليه في محادثات السويد أواخر العام 2018، لاسيما وقف استهداف نقاط ضباط الارتباط، التي دأبت ميليشيات الحوثي على استهدافها في أكثر من مرة، كان آخرها استهداف إحدى النقاط مطلع الشهر الجاري، عبر قصف مدفعي.

وأفاد المركز الإعلامي التابع لقوات العمالقة الجنوبية المتمركزة بمدينة الحديدة في بيان: ”في خرق صارخ لاتفاق استوكهولم، عاودت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وذلك بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الإرتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة“.

وأشار البيان، إلى أن ”ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، استهدفت بعدة طلقات شيكي من جهة جولة يمن موبايل، طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء“.

وذكر إعلام العمالقة بأن ”استهداف ميليشيات الحوثي الجديد لإحدى نقاط ضباط الارتباط، يضع اللجنة الأممية على المحك، كونه لم يمر سوى أقل من أسبوع على تجديد اتفاق وقف اطلاق النار، وقد نقضته الميليشيات المتمردة“.

وكان الاجتماع الأخير بين الطرفين المتنازعين قد شدد كذلك على سرعة نشر مراقبين أمميين، الى جانب ضباط الارتباط للطرفين في النقاط الخمس، المنتشرة في أكثر من موقع داخل مدينة الحديدة.