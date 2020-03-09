الجيش اليمني يستعيد مناطق في محافظة الجوف بعد سقوطها بساعات‎

استعادت قوات الجيش اليمني، المسنودة من قبل التحالف العربي، اليوم الإثنين، مناطق بالجهة الشمالية من محافظة الجوف أقصى شمال البلاد، بعد ساعات فقط من سقوطها تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، أن قوات الجيش ومسلحي القبائل نفذوا هجومًا معاكسًا بعد سيطرة ميليشيات الحوثيين على منطقتي ”اليتمة“ و“وادي الهاشمية“، شمال غرب مديرية خبّ والشغف، أكبر مديريات محافظة الجوف، وتمكنوا من استعادة السيطرة على هذه المناطق، بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي، الذي شنّ غارات عديدة على مواقع الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم المعاكس لقوات الجيش اليمني والقبليين جرى من محورين وبشكل متزامن، إذ تقدمت وحدات عسكرية من المحور الجنوبي في حين كانت وحدات أخرى تتقدم من الجهة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن قوات الجيش اليمني شنّت هجومًا عكسيًا عقب تسلل مسلحين من ميليشيات الحوثيين إلى سوق ”اليتمة“ قادمين من مواقع ”وادي سرحان“ و“المحمولة“ عبر منطقة ”العرفاء وبونة“ غرب ”اليتمة“.

وأشارت إلى تمكن الجيش من ”دحر الميليشيا والتقدم في محيط المديرية بمسافة 25 كيلومترا، حيث تقوم وحدات عسكرية بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الجوف والسليلة لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة“.

وأكدت وقوع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين في الأسر، في الصحراء، ”وسط حالة من الخوف والهلع بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش في محيط سوق اليتمة“.