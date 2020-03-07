التحالف العربي باليمن ينفذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف حوثية

نفذ التحالف العربي في اليمن فجر اليوم، عملية نوعية بالصليف ضد أهداف لمليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في منطقة الصليف اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة ( 0030 ) من فجر اليوم عملية استهداف نوعية في مديرية ( الصليف ) ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت عدد ( 6 ) مواقع لتجميع وتفخيخ واطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الارهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبيناً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية والتي تبعد مسافة ( 2.1 ) كلم من المواقع المستهدفة.

وأضاف العقيد المالكي أن ”المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك نصوص اتفاق ( ستوكهولم ) لوقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية واستمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ( ستوكهولم ) وإنهاء الانقلاب“.