الحكومة اليمنية تدعو الكونغرس الأمريكي لتصنيف مليشيا الحوثي ”منظمة إرهابية“

دعت الحكومة اليمنية، الكونغرس الأمريكي، لتنصيف ميليشيا الحوثي الانقلابية، ”منظمة إرهابية“، كونها أحد أخطر أذرع إيران في المنطقة.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، فجر الأربعاء: ”‏ندعو البرلمان الأمريكي لتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، باعتبارها أحد أخطر أذرع ايران في المنطقة، وجرائمها من قتل واختطاف وتشريد لملايين اليمنيين، واستهداف دول الجوار، وزراعة ونشر الألغام البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة، لتهديد خطوط الملاحة الدولية“.

وأضاف الإرياني“‏نؤكد على محورية الدور الذي لعبته إدارة البيت الأبيض، في تحجيم الطموحات التوسعية لإيران في الشرق الأوسط، ولجم مليشياتها الطائفية، والحد من مخاطرها الإرهابية“.

وأكد على أهمية مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي على نظام طهران، للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

وأرفق وزير الإعلام في الشرعية اليمنية، إلى جانب تغريداته، مقطع فيديو، يظهر تعقيب أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، على حديث وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال جلسة استماع في لجنة الشئون الخارجية، يوم الجمعة الماضي.

وعلق الإرياني، على ذلك التعقيب، قائلا: ”‏تعقيب عضو البرلمان آدم دانييل كينزينجر، في جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي، وضع النقاط على الحروف وكشف الدور الإيراني التخريبي في المنطقة، ودعمها للميليشيات الطائفية، في العراق وسوريا ولبنان و‎اليمن“.