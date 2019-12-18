الكونغرس الأمريكي يوافق على تحويل 150 مليون دولار للسلطة الفلسطينية 

وافق الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تحويل مبلغ 150 مليون دولار، لخزينة السلطة الفلسطينية، واستئناف دعم العديد من المشاريع المدنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميدها العام الماضي.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن هذه الأموال ليست مشروطة بتعاون السلطة الفلسطينية مع خطة ترامب المعروفة بـ ”صفقة القرن“، منوهة إلى ”أن 75 مليون دولار من المبلغ المذكور سوف تخصص لمساعدة الأجهزة الأمنية، والباقي لدعم المشاريع المدنية“.

يأتي ذلك بعد رفض الكونغرس الأمريكي طلبًا تقدمت به إدارة ترامب بتمويل مالي لدعم خطة ”صفقة القرن“ لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة؛ إن البيت الأبيض تقدم بطلب سابق للحصول على 175 مليون دولار، لإنشاء ”صندوق التقدم الدبلوماسي“، لافتة إلى أن البيت الأبيض قال وقتها: إن ”هذا الصندوق ضروري في حالة التقدم نحو السلام الإقليمي، وإنه يمكن استثمار هذا المبلغ في مساعدة الفلسطينيين“.

وقامت إدارة ترامب بتأجيل الإعلان عن خطة السلام الأمريكية ”صفقة القرن“، في ظل رفض الفلسطينيين التعامل معها، ووجود فراغ سياسي داخل إسرائيل بعد حل الكنيست والذهاب لانتخابات ثالثة، وفشل تشكيل حكومة جديدة.