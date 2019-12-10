السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح بإجراء انتخابات في القدس الشرقية

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنّها طلبت رسميًا من إسرائيل السماح لها بفتح مراكز اقتراع لمشاركة سكان مدينة القدس الشرقية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية: ”طلبنا رسميًا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحًا وانتخابًا، وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة (منظمة التحرير الفلسطينية) وإسرائيل كما جرى عامي 1996 و2006“.

وأضاف في تغريدة على ”تويتر“: ”ننتظر رد إسرائيل على الطلب وذلك تماشيًا مع قرار الرئيس أبو مازن (محمود عباس) بإجراء الانتخابات“.

ولم يصدر بعد أي تعقيب إسرائيلي على تصريحات المسؤول الفلسطيني.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عقد انتخابات تشريعية للبرلمان الفلسطيني دون تحديد موعد لذلك.

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس قبل أن تقوم المحكمة الدستورية قبل ما يقارب العام بحله.

وينص القانون الفلسطيني الأساسي، وهو بمثابة الدستور، على إجراء الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام، إلا أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007 أدت إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وتولى عباس صلاحياته بموجب القانون الأساسي.