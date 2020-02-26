الجيش اليمني يدمر تعزيزات حوثية في جبهة نهم‎ (فيديو)

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عبر مدفعيتها القتالية من استهداف تعزيزات عسكرية تشمل قوات بشرية، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها لرفد عناصرها في جبهة نهم بمحافظة صنعاء شمال البلاد.

وكتب المركز الإعلامي للجيش اليمني، على حسابه في ”تويتر“: ”مدفعية الجيش الوطني استهدفت، اليوم الأربعاء مجموعات قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات الانقلابية، في مواقع متفرقة بمديرية نهم شرق صنعاء“.

وأضاف: ”أسفر القصف عن تدمير الأطقم كافة، ومصرع جميع من كانوا على متنها“.

في غضون ذلك، نشر إعلام الجيش اليمني، مقطعا مرئيا، يوثق لحظة استهداف مدفعيته للتعزيزات الحوثية، وفقا للتعليق الذي أورده برفقة المقطع.

وفي سياق متصل، نفذت ‏مقاتلات التحالف العربي، يوم الأربعاء، غارات جوية، استهدفت من خلالها مواقع ميليشيات الحوثي، جنوب غرب مديرية نهم.

وأشار المركز الإعلامي للجيش اليمني، إلى أنه ”نجم عن تلك الغارات الجوية، سقوط العديد من القتلى والجرحى ضمن صفوف المتمردين، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة لهم، كانت موجودة وقتها في المواقع المستهدفة“.