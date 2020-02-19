الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة فوق الجوف

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثيين في سماء محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على حسابه بموقع ”تويتر“، أن الجيش أسقط الطائرة المسيرة في جبهة المحزمات جنوبي غرب الجوف.

#الجوف

أبطال الجيش الوطني يسقطون طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المحزمات جنوبي غرب الجوف. #اليمن pic.twitter.com/vjWIbkwlP3 — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 19, 2020

وحاولت ميليشيات الحوثي، في أكثر من مرة، التسلل إلى المواقع المحررة في محافظة الجوف، إلا أن قوات الجيش اليمني أحبطت تلك المحاولات.

وكان آخر ذلك أمس الثلاثاء، من خلال هجوم حوثي مباغت باتجاه مواقع الشرعية في جبال المحزمات، لكن قوات الجيش أفشلته، وأجبرت عناصر الحوثيين على التراجع والفرار.

وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري، في تصريح صحفي سابق له: إن ”محافظة الجوف عصية على ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران“، مضيفا أن ”معارك جبهات الجوف هي بوابة لمحافظة صنعاء“.