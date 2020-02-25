متمردون قبليون يقتلون 5 جنود يمنيين في محافظة المهرة (صور)

قتل 5 جنود يمنيين وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء، بهجوم مسلح استهدف قوات يمنية مرافقة لقوات التحالف العربي، في محافظة المهرة شرق اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن المسلحين هاجموا رتلا عسكريا للقوات الخاصة اليمنية، مرافقة لقوات التحالف العربي، بقذائف من نوع ”ار بي جي“، بين منطقتي ”حات“ و“شحن“، أقصى شرق محافظة المهرة، كما أعطب أيضا مدرعة عسكرية وعربة أخرى.

والأسبوع الماضي، تصدت القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، لكمين مسلح شنه مسلحون قبليون في المحافظة، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات اليمنية.

ويوم الأحد الماضي عين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محمد علي ياسر، محافظا جديدا للمهرة، خلفا للمحافظ السابق راجح باكريت.