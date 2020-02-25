 السعودية.. ”منصور اليمني“ يعترف بزواجه ”عرفيا“ من خاطفة الخنيزي والعماري وقرادي – إرم نيوز‬‎

السعودية.. ”منصور اليمني“ يعترف بزواجه ”عرفيا“ من خاطفة الخنيزي والعماري وقرادي

السعودية.. ”منصور اليمني“ يعترف بزواجه ”عرفيا“ من خاطفة الخنيزي والعماري وقرادي

المصدر: إرم نيوز

كشف الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني عن معلومات جديدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بشأن القبض على منصور اليمني، وذلك إثر الاشتباه بتورطه في قضية خاطفة الأطفال في المملكة العربية السعودية.

وأكد الصحفي الحمراني – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن منصور اليمني اعترف في التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية معه، اليوم الثلاثاء، بزواجه عرفيا من المتهمة ”مريم“ قبل عدة سنوات، وشاركها بتربية الأطفال.

وكان منصور اليمني قد ادعى في وقت سابق في لقاء مع قناة ”الإخبارية“ أنه مجرد ”سائق“ كان يعمل لدى ”المتهمة“ قبل نحو 12 عاما، لكن معلومات نشرتها القناة، كشفت تضاربا في أقواله، بعد أن بينت المعلومات أنه على معرفة بالمتهمة منذ أكثر من 17 عاما، وتم القبض عليه بعد ساعة واحدة فقط من لقائه الإعلامي.

وذكر ”الحمراني“ في تغريدات سابقة أن ”نجل الخاطفة“ والمتهم منصور كانا يتواصلان مع ”المختطفين“ الثلاثة، موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي، لإقناعهما بعدم ذكر اسم منصور في التحقيقات.

وتعد قضية المتهمة ”مريم“، في قضية اختطاف أطفال قبل عشرات السنين، الأغرب من بين القضايا التي عرفتها السعودية، والتي لا تزال تكشف عن تفاصيل مثيرة.

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