السعودية.. ”منصور اليمني“ يعترف بزواجه ”عرفيا“ من خاطفة الخنيزي والعماري وقرادي

كشف الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني عن معلومات جديدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بشأن القبض على منصور اليمني، وذلك إثر الاشتباه بتورطه في قضية خاطفة الأطفال في المملكة العربية السعودية.

وأكد الصحفي الحمراني – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن منصور اليمني اعترف في التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية معه، اليوم الثلاثاء، بزواجه عرفيا من المتهمة ”مريم“ قبل عدة سنوات، وشاركها بتربية الأطفال.

التحقيقات في النيابة لازالت مستمره مع منصور اليمني، حيث اعترف صباح اليوم بأنه تزوج مريم عرفي منذ سنوات وشاركها بتربية الأطفال وسبق أن كذب بأنه سائق لديها ، وادعى أنه عندما تزوجها وجد عندها المخطوفين وأنكر معرفته بقصة الخطف، لكن هناك تأكيدات بأنه كاذب، وقد تظهر خلال ساعات!!

(35) — أبو طلال الحمراني – سوالف طريق (@al7mrany) February 25, 2020

وكان منصور اليمني قد ادعى في وقت سابق في لقاء مع قناة ”الإخبارية“ أنه مجرد ”سائق“ كان يعمل لدى ”المتهمة“ قبل نحو 12 عاما، لكن معلومات نشرتها القناة، كشفت تضاربا في أقواله، بعد أن بينت المعلومات أنه على معرفة بالمتهمة منذ أكثر من 17 عاما، وتم القبض عليه بعد ساعة واحدة فقط من لقائه الإعلامي.

فيديو عاجل | #الإخبارية تلتقي الشخص المطلوب للتحقيق على إثر عمليات الاختطاف قبل ساعة من إلقاء القبض عليه pic.twitter.com/8NXMGfJpiC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2020

وذكر ”الحمراني“ في تغريدات سابقة أن ”نجل الخاطفة“ والمتهم منصور كانا يتواصلان مع ”المختطفين“ الثلاثة، موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي، لإقناعهما بعدم ذكر اسم منصور في التحقيقات.

وتعد قضية المتهمة ”مريم“، في قضية اختطاف أطفال قبل عشرات السنين، الأغرب من بين القضايا التي عرفتها السعودية، والتي لا تزال تكشف عن تفاصيل مثيرة.