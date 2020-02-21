مقتل مسؤول بالجيش اليمني في مواجهات ضد الحوثيين بالجوف

قتل مسؤول عسكري في قوات الجيش اليمني، الخميس، إثر تواصل المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن قائد أركان محور الجوف، قائد اللواء 155 مشاة، العميد، صادق أمين العكيمي، نجل محافظ محافظة الجوف، قتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، مساء الخميس، خلال المواجهات العنيفة ض الحوثيين بمديرية الغيل، غربي محافظة الجوف.

وتخوض قوات الجيش اليمني، في محافظة الجوف، معارك ضارية ضد مليشيات الحوثيين، للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تحاول المليشيات إحراز تقدم في مواقع متعددة من المحافظة.

وذكر الموقع الرسمي لقوات الجيش اليمني، أن قوات الجيش نفذت الخميس، كمينا محكما ضد مليشيات الحوثيين في جبهة المصلوب، غربي الجوف، بعد أن استدرجتها إلى منطقة ”الحلو“، ثم باغتتهم بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار الجيش، إلى أن قواته تصدت لمحاولة تسلل نفذتها عناصر من المليشيات باتجاه مواقع في جبال ”الساقية“ و“المقاطع“، غربي المحافظة، في حين شنت طائرات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات الحوثيين في جبهتي ”المحزمات والهيجة“.